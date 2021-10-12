Cezaevinden izinli olarak çıktı, 3 farklı iş yerini soydu

Sarıyer’de kaldığı cezaevinden izinli olarak çıkıp 3 farklı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevine tekrar gönderilen şahsın hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sarıyer Köybaşı Caddesi ve Meserburnu Caddesi’nde 3 farklı iş yerinden toplam 2 adet bilgisayar ve 12 bin 630 lira para çalındı. İş yeri sahipleri durumu fark ettikten sonra hemen polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Sarıyer Polisi güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen Serhat A.’nın daha önceden cezaevinde yattığı ve izinli olarak çıktığı belirlendi. Polis ekipleri yaptıkları çalışmaları sonucu şahsın izini sürerek Fatih’te bir otelde kaldığını tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serhat A. çıkarıldığı mahkeme sonucu cezaevine gönderildi.