banner4556

Çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon: 9 tutuklama

banner4336

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal paylaşım uygulamasından çocukların müstehcen görüntülerini satan ve satın alan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 28’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çocukların müstehcen görüntülerini satan gruba operasyon: 9 tutuklama
banner4583

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal paylaşım uygulamasından çocukların müstehcen görüntülerini satan ve satın alan şüphelilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 28’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

banner4575

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca ’çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalarda, bir sosyal paylaşım uygulamasındaki gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek, müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edilmişti. Şüphelileri yakalamak için ekipler, İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 37 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 28’inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başkan Yılmaz’dan şehit annesine ziyaret
Başkan Yılmaz’dan şehit annesine ziyaret
  1. HABERDE İNSAN

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321