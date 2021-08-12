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Değirmenköy'de trafiği kilitleyen kaza

Değirmenköy'de sabah saatlerinde devrilen kamyonet, trafik sıkışıklığına neden oldu.

Değirmenköy'de trafiği kilitleyen kaza
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Edinilen bilgilere göre kaza 07.30 sıralarında E-5 Değirmenköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 59 ABN 432 plakalı kamyonet, bir anda devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Yolda yan yatan kamyonet, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kaldırıldı ve trafik yeniden açıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021, 13:38
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