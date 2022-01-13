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E-5’te kamyonetin yedek lastiği yola fırladı, trafiği tehlikeye düşürdü

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E-5 karayolu Beylikdüzü mevkiinde bir kamyonetten fırladığı ileri sürülen yedek lastik, sürücüleri ve trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanan anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

E-5’te kamyonetin yedek lastiği yola fırladı, trafiği tehlikeye düşürdü
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E-5 karayolu Beylikdüzü mevkiinde bir kamyonetten fırladığı ileri sürülen yedek lastik, sürücüleri ve trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanan anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Olay, E-5 karayolu Beylikdüzü mevkiinde yaşandı. Bir kamyonete ait olduğu söylenen yedek lastik yola düştü. Yolda uzun süre seyreden lastik, trafiği ve sürücüleri tehlikeye soktu. Lastiğin bir süre sonra kendiliğinden yol kenarında durduğu ifade edildi. Yaşanan anlar ise bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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