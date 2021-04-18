Eğlence için surların tepesine çıkan çocuklar mahsur kaldı

Fatih’te eğlence için çıktıkları surların tepesinde mahsur kalan 5 çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Fatih Derviş Ali Mahallesi’nde bulunan Edirnekapı surlarında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence amaçlı sık sık surların tepesine çıkan çocuklar bu sefer inemedi. Çocukların paniklediğini gören bir vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla surların tepesine çıkarak mahsur kalan 5 çocuğu herhangi bir yara almadan kurtardı.

“Ailelerinin sahip çıkmadığı çocuklar var”

Olayı görerek ihbarda bulunan Bünyamin Başak, “Mahallede bilinçsiz çocuklar var. Ailelerinin sahip çıkmadığı çocuklar var. Surların üzerine tırmanıyorlar. Örümcek gibi tırmandılar ama yaşları küçük olduğu için inemediler. Panik halinde seslerini duyunca itfaiyeyi arayıp yardım istedim. Sağ olsunlar arkadaşlar da kırmayıp en kısa sürede bölgeye intikal ettiler. Çocuklarda çok şükür herhangi bir olumsuzluk olmadı. Her taraf kapalı ve kilitli ama çocukların surlara çıkmasına engel olamıyoruz. Sık sık oluyor. Nöbetteyiz, 7/24 çalışıyoruz. Gelen itfaiyeci arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşları gördüğümüzde çıkmamaları için uyarıyoruz ama buna rağmen engel olamıyoruz” dedi.