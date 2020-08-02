banner3088

Esenyurt’ta 4 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan kişiler vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Esenyurt’ta 4 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan kişiler vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Esenyurt’ta 4 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan kişiler vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Esenyurt’ta 4 katlı bir binada çıkan yangında mahsur kalan kişiler vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin çalışması sürüyor.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Esenyurt’ta 4 katlı binada çıkan yangında mahsur...
Esenyurt’ta 4 katlı binada çıkan yangında mahsur...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3212