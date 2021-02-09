Esenyurt’ta küfürleşme kavgası: Çocukluk arkadaşını öldürdü

Esenyurt’ta bir genç, küfürleştiği çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölen gencin fotoğraf çektiği arabanın camında, “Ben en azından katilimi tanıyorum” yazısı dikkat çekti.
Son fotoğrafında dikkat çeken ayrıntıÇağlak’ı öldüren çocukluk arkadaşı polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan olay sonrası Çağlak’ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan arabanın camında, “Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kir kim vurduya gideceksin” yazması dikkat çekti.