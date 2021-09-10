Esenyurt’ta sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı, bir işçi ağır yaralandı

Esenyurt’ta sanayi sitesinde bulunan iş yerinde bir oksijen tüpü indirildiği sırada patladı. Patlamada ağır yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt’ta sanayi sitesinde oksijen tüpü patladı, bir işçi ağır yaralandı
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Esenyurt’ta sanayi sitesinde bulunan iş yerinde bir oksijen tüpü indirildiği sırada patladı. Patlamada ağır yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay, Fatih Sanayi Sitesi içerisinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Sanayi sitesinde içerisindeki bir iş yerinde oksijen tüplerinden biri, indirildiği sırada bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sırasında tüpün yanında bulunan işçi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçiyi hastaneye kaldırdı. İşçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, patlamanın neden kaynaklandığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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