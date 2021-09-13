Eyüpsultan’da 2 katlı bina alev alev yandı

Eyüpsultan’da 2 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Ev sakinlerinin uykuda yakalandığı yangında itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi drone ile havadan görüntülendi.

Yangın, saat 09:30 sıralarında Eyüpsultan Merkez Mahallesi Esenevler sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm eve yayıldı. Ev sakinlerinin uykuda yakalandığı yangında çevredeki vatandaşların müdahalesi ile evde bulunanlar dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı soğutma çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.