Eyüpsultan’da korkutan yangın

Eyüpsultan’da ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunan yangın ekiplerce güçlükle kontrol altına alındı.
Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldüOlay yerine gelen ekipler, vakit kaybetmeden yangına müdahale etmek istedi. Ancak ağaçlık alana araçla girilememesi ekiplerin işini zorlaştırdı. Alevlerin, yangının çıktığı yerin hemen altında bulunan akaryakıt istasyonuna doğru ilerlemesi ise paniğe neden oldu. Ekiplerce, ağaçlık alanın iç kısımlarına hortum uzatılarak yangına müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.