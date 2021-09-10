FETÖ’nün ‘Meksika İmamı’ olduğu iddia edilen Osman Karaca, mahkemede ilk savunmasını yaptı

FETÖ’nün ‘Meksika İmamı’ olduğu iddiasıyla, MİT’in operasyonuyla yakalanıp Türkiye’ye getiren tutuklu sanık Osman Karaca, yargılandığı davada ilk savunmasını yaptı.

FETÖ’nün ‘Meksika İmamı’ olduğu iddiasıyla, MİT’in operasyonuyla yakalanıp Türkiye’ye getirilen tutuklu sanık Osman Karaca’nın ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ ile ‘uluslararası casusluk’ suçlarından 26,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 29.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Osman Karaca ile avukatı hazır bulundu.

“Kamboçya’da gözaltına alındım”

Duruşmada ilk savunmasını yapan sanık Osman Karaca, 25 yıldan beri yurt dışında yaşayan biri olduğunu söyleyerek, “Meksika’dan getirildiğim ifade edilmiş. Halbuki Kamboçya’dan getirildim. 14 Ekim’de Kamboçya’da gözaltına alındım, 19 Ekim sabahı Atatürk Havalimanı’na getirildiğimi anladım. Bir suç iddia edilmiş ve işlendiği tarih 15 Temmuz 2016, suç yeri de İstanbul olarak belirtilmiş. Belirtilen tarihte Meksika’da evimdeydim. 2015 Ekim ayından sonra da Türkiye’ye gelmedim. Olmadığım bir yerde ve tarihte meydana gelen, hiçbir ilgi ve alakamın olmadığı bir suçtan dolayı yargılanmam mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

“19 aydan beri tutukluyum”

Sanık Karaca savunmasının devamında, “İddianamede ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ ile ‘casusluk’ yapmakla suçlanıyorum. Hiçbir terör örgütü ile ilişkim yoktur ve hiçbir ülke adına veya aleyhine casusluk yapmadım. Ben sadece bir eğitimciyim. Yapmadığım ve alakamın olmadığı bir suçtan dolayı 19 aydan beri tutukluyum” şeklinde konuştu.

“Sanık eğitim faaliyetine resmi olarak devam etmiştir”

Sanık avukatı ise duruşmadaki savunmasında, ‘’Müvekkil, Zaman International School’da çalışmıştır evet, çünkü kendisi bir eğitimcidir ve yıllar öncesinde yurt dışında başlamış olduğu eğitim faaliyetine resmi olarak devam etmiştir. Bahsi geçen okuldaki örgütsel veya casusluk anlamında fiil ve faaliyetinin ortaya konulması yerine, ‘okul müdürü’ olarak görev yaptığının söylenmesi, her iddiayı açık ve net bir şekilde aydınlatmaktadır aslen” ifadelerini kullanarak sanık Osman Karaca’nın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksikliklerin giderilmesini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Osman Karaca’nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne sanık hakkında ByLock tespit tutanağı olup olmadığının sorulmasına, varsa istenmesine karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kamboçya dış yapılanmasında yer alan Zaman İnternational School’da okul müdürü olarak görev yaptığı ve sonrasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından FETÖ/Meksika ülke imamı olarak görevlendirildiği anlatıldı. İddianamede, Dışişleri Bakanlığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yurt dışı yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şahısların kimlik bilgilerinin bulunduğu CD içerisinde yapılan incelemede, şüpheli Osman Karaca’nın Meksika’nın Meksiko şehrinde faaliyet yürüten FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne müzahir Türkiye Meksika Endüstri ve Ticaret Odası isimli derneğin faaliyetleri sırasında etkin bir şekilde öne çıkan bir kişi olduğu, adı geçen derneğin terör örgütüne müzahir TUSKON ile bağlantılı olduğu ve Meksika’da anaokulu olarak faaliyet gösteren Colegio De Excelenci A Raindrop isimli eğitim kurumunun yöneticilerinden olduğunun yer aldığı vurgulandı.

Şüpheli Karaca’nın FETÖ silahlı terör örgütü lideri Fetullah Gülen’in çağrısı üzerine Bank Asya’ya para yatırdığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin Bylock uygulamasını kullandığı kaydedildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüpheli Osman Karaca’nın ‘silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ ile ‘uluslararası casusluk’ suçlarından 16 yıldan 26,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.