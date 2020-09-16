FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106’sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.
FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106’sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.
FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106’sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.
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