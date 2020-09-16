banner3088

FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106’sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.

FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106’sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.

FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106’sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.
FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 132 kişiden 106’sı yakalandı. Operasyonlar sürüyor.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray, Bakü’ye gitti
Galatasaray, Bakü’ye gitti
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3211