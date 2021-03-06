FETÖ’ye finansal destek sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

FETÖ’ye finansal destek sağladıkları gerekçesiyle hakkında gözaltı kararı verilen ve İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. 28 şüpheliden 19’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 9 kişi ise Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 şüpheli “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.