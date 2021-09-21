Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) TSK yapılanmasındaki şüphelilerce kullanılan örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) TSK yapılanmasındaki şüphelilerce kullanılan örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında örgüt içinde ‘mahrem sorumlu’ diye tabir edilen hücre sorumluları ile aktif subay ve astsubayların da olduğu 25 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) TSK yapılanmasındaki şüphelilerce kullanılan örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon
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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) TSK yapılanmasındaki şüphelilerce kullanılan örgütsel iletişim yöntemi "ankesör" soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon başlatıldı. Aralarında örgüt içinde ‘mahrem sorumlu’ diye tabir edilen hücre sorumluları ile aktif subay ve astsubayların da olduğu 25 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 şüpheli...
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 şüpheli...
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