Göktürk’de bina çatısı alev alev yandı

Göktürk’te iki katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Panik yaşayarak sokağa dökülen vatandaşlar sosyal mesafeyi ve maske takmayı unuttu. Yangın yaklaşık 1 saat sonra söndürülerek kontrol altına alındı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
GÖKTÜRK’TE İKİ KATLI BİR BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI. PANİK YAŞAYARAK SOKAĞA DÖKÜLEN VATANDAŞLAR SOSYAL MESAFEYİ VE MASKE TAKMAYI UNUTTU. YANGIN YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLEREK KONTROL ALTINA ALINDI.
Göktürk’te iki katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Panik yaşayarak sokağa dökülen vatandaşlar sosyal mesafeyi ve maske takmayı unuttu. Yangın yaklaşık 1 saat sonra söndürülerek kontrol altına alındı.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.