Göktürk’de bina çatısı alev alev yandı

Göktürk’te iki katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Panik yaşayarak sokağa dökülen vatandaşlar sosyal mesafeyi ve maske takmayı unuttu. Yangın yaklaşık 1 saat sonra söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Mahallesi Göktürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde iki katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya dört bir yandan müdahale etmeye başladı. Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise güvenlik şeridi çekerek panikle sokağa dökülen vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin alev alev yanan binaya müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Çalışmalar sürdüğü esnada şeridin arkasındaki vatandaşlar sosyal mesafeyi ve maskeyi unuttu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.