Güngören’de park halindeki kamyona çarpan minibüsteki kadın hayatını kaybetti

Güngören’de meydana gelen kazada, park halindeki kamyona arkadan çarpan minibüste bulunan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Güngören’de 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı’ndan Merter istikametine giden 34 ZT 4008 plakalı panelvan minibüs, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Çevredeki kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle, minibüsün içerisinde sıkışan Berfin Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü olmadığını öne süren ancak polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet T.Ç., karakola götürüldü. Ahmet T.Ç.’nin alkollü olduğu ve kazada yaralanmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Berfin Ç., sıkıştığı yerden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.