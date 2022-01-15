İş arayan cinayet zanlısını, jandarma işveren kılığına girerek kıskıvrak yakaladı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde başta terör suçları olmak üzere meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; Siirt’in Şirvan ilçesinde Sulh Ceza Hakimliğince rüşvet almak suçlarından toplam üç ayrı dosyadan aranan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Edip E. isimli şahsın İstanbul’un Silivri ilçesinde bir çiftlik evinde saklandığı tespit edildi. Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) 2016 yılında meydana gelen tasarlayarak öldürme olayının failini yakalamak için harekete geçti. Cinayet zanlısının İstanbul Silivri’de adresi belli olmayan bir çiftlik evinde çalışan yakınının yanında olabileceğini değerlendirerek operasyon başlattı. Yapılan planlı ve titiz çalışmalar sonucunda katil zanlısının bölgedeki bazı çiftlik evlerinin iş ilanları için müracaatta bulunduğu tespit etmesi üzerine, JASAT timleri çiftlik sahibi olarak işveren kılığında cinayet zanlısı ile irtibata geçip 6 yıldır aranan Edip E. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Cinayet zanlısı sevk edildiği Silivri Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak Metris T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.