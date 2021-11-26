banner4556

Isıtıcı ve fırın çalan hırsız saniye saniye kamerada

banner4336

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bisikletli hırsız, ısıtıcı ve fırın çalarken güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Isıtıcı ve fırın çalan hırsız saniye saniye kamerada
banner3909
banner4558

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bisikletli hırsız, ısıtıcı ve fırın çalarken güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren elektronik tamircisi iş yerinde meydana geldi.

Bisikletli hırsız, işyerinin önündeki ısıtıcı ve fırını gözüne kestirdi. Bisikletle gelen şahıs, poşet içerisine koyduğu ısıtıcı ve fırını alıp kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Akdeniz Chemson’a ihracat ödülü
Akdeniz Chemson’a ihracat ödülü
  1. EKONOMİ

banner4390

banner4321

banner3841