İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığına dair iddialara ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma açılması için izin istendiğinin belirtildiği açıklamada, İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturmanın bulunmadığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığı ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığı’ iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığına dair iddialara yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma için izin istendiği, CİMER üzerinden yapılan ihbarla ilgili başlatılan bir soruşturma olmadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada:

“Bazı basın yayın kuruluşlarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını içeren haber ve paylaşımlarla ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının elektronik posta adresleri ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Fatih Sultan Mehmet Han Türbesini ziyareti sırasında saygısızlık yaptığına ve HDP Belediye Başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye kullandığına" yönelik ihbarlar kayda alınmıştır. Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle yasal zorunluluk gereğince (4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun) İçişleri Bakanlığından soruşturma açılması için izin istenmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bahse konu ihbarlarla ilgili olarak yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan inceleme neticesinde soruşturma izni verilmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli değerlendirmenin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021, 15:57