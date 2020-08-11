İstanbul Valiliğinden otobüs yangınına ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden, Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen otobüs yangınına ilişkin açıklamada, "Herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." denildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nda (Çekmeköy) seyir halindeki Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıkmıştır. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleriyle yangına müdahale edilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Araçta bulunan 20 yolcu tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tüm yolcularımıza ve yakınlarına geçmiş olsun” ifadelerine yer verildi.