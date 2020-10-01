İstanbul ‘Yeditepe Huzur’ uygulamasında 176 bin 652 TL para cezası kesildi

İstanbul genelinde helikopter destekli gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" uygulamasının bilançosu açıklandı. Uygulama kapsamında, 141 bin 476 kişi sorgulanırken, 176 bin 652 TL para cezası kesildi.
Uygulamanın bilançosu açıklandı
Uygulama kapsamında 141 bin 476 kişi sorgulanırken, aranan 303 kişi, yoklama kaçağı 206 kişi yakalandı. Yapılan denetimlerde 9 bin 448 gram uyuşturucu madde, 389 adet uyuşturucu hap, 37 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek 177 adet fişek ele geçirildi.19 bin 505 aracın denetlendiği uygulamada 852 araç hakkında işlem yapıldı, 29 araç trafikten men edilerek toplamda 170 bin 472 TL para cezası kesildi. Huzur uygulamasında 919 iş yeri kontrol edilirken, 3 iş yeri hakkında cezai işlem uygulanarak 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandı.