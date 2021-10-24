İstanbul’da kar maskeli market hırsızları kamerada

İstanbul Büyükçekmece’de bir marketin kilidini demir makasıyla kıran hırsızlar, binlerce liralık alkollü içki çaldı. O anlar güvenlik kameralarına da yansırken, hırsızların olayda kullandıkları kiralık araca ikiz plaka taktıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ekim’de Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Tepecik Caddesi üzerinde bir marketin gece saat 02.30 sıralarında kilidinin ve camlarının kırık olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ilk incelemede marketin soyulduğunu belirledi. Ekipler çevrede geniş çaplı çalışma başlatırken, izlenen güvenlik kameralarından kar maskeli ve eldivenli 4 kişinin demir makasıyla marketin kilidini kesip soygunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Görüntüleri daha detaylı izleyen polis, soyguncuların olay yerine üzerinde ikiz plaka takılı araçla geldiklerini belirledi. Olayda kullanılan kiralık otomobilin gerçek plakası tespit edildi. Aracın kiralandığı şirketten faillerin izini süren emniyet güçleri, otomobilin olayı gerçekleştiren şüphelilerden D.Y. adına kiralandığını belirledi. İlk olarak D.Y. ile diğer şüpheli Z.A.Ş., kimlik bilgileri tespit edilerek yakalandı. Hırsızların kullandığı kiralık aracın takip sistemini incelemeye alan polis, yapılan incelemelerde aracın durakladığı yerleri belirledi. Zanlıların Esenyurt ilçesinde bulunan bir markete çaldıkları alkollü içkileri sattıkları anlaşıldı. Adresi tespit edilen markete giderek incelemelerini sürdüren devriye ekipleri, Büyükçekmece’deki marketten çalınan 50 şişe alkol ele geçirdi. Operasyonun devamında Esenyurt’taki market yetkilisi F.T. yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yapılan sorgulamasında D.Y.’nin “yağma, hırsızlık, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet” gibi suçlardan kaydının olduğu, ayrıca "yağma" suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi.

Esenyurt’ta hırsızların sattığı çalıntı alkolleri alan market sahibi F.T. emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, suç dosyası kabarık olan D.Y. ile Z.A.Ş. dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, market soygununa karışan firari 1 şüphelinin yakalanması için de operasyonlarını sürdürüyor.

Büyükçekmece’de gece yarısı gerçekleştirilen soygun, marketin kameralarına yansıdı. Yüzleri maskeli, ellerinde eldiven takılı soyguncular, kiralık otomobille geldikleri marketin kilidini kırarak içeri giriyor. Hırsızlar, çaldıkları alkolleri valize doldurarak kiralık araca taşıyor.