İstanbul’da son 3 ayda 15 binin üzerinde kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da başıboş gezen kaçak göçmenlere yönelik son 3 ayda yapılan uygulamalarda, 15 binin üzerinde göçmenin yakalandığı bildirildi.Edinilen bilgilere göre, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenler ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatan İstanbul Emniyeti, 26 Nisan ile 31 Temmuz tarihleri arasında onlarca çalışma gerçekleştirdi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, ilçe ve şube ekiplerince İstanbul genelinde yapılan uygulamalarda, toplam 15 bin 328 düzensiz göçmenin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Yakalanan kaçak göçmenlerin, haklarında yürütülen idari işlemlerin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildikleri aktarıldı.