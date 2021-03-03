İstanbul’da sustalı dehşeti yaşatan zanlı adliyeye sevk edildi

Şişli’de “sustalı” diye tabir edilen bıçakla aynı gün siyahi 5 kişiyi yaralayıp, 1 vatandaşı ise güpegündüz boğazını keserek yaralayarak gasp eden Afganistan uyruklu şahıs, adliyeye sevk edildi. Zanlının ilk ifadesinde “Joker filmini çok seviyorum, maskemi ona benzetmek istedim” dediği öğrenildi.

Şişli’de 26 Şubat Cuma günü siyahi 5 şahsı ve 1 Türk vatandaşı bıçaklayarak yaralayan şüphelinin emniyetteki sorgu işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlının ifadesinde “Bundan 1 sene önce durduk yere siyahi bir şahıs tarafından bıçaklandığını ve bu yüzden siyahi şahıslara kin tutuyorum” dediği öğrenildi. Şüphelinin verdiği ifadeye göre, 26 Şubat Cuma günü, Cuma namazını kıldıktan sonra karşısına çıkan siyahi kişileri boğazlarından bıçakladığını ve bunları bir televizyon dizisinden etkilenerek yaptığını söylediği öğrenildi. Bıçakla yaraladığı Türk vatandaşını ise arkadan siyahi şahıs zannettiğini söylediği öğrenilen zanlının olaylar sırasında kullandığı maskeyi ise ‘Joker’ filmini çok seviyorum, maskemi ona benzetmek istedim dediği kaydedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı Çağlayan Adliyesine sevk edildi.