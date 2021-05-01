İstanbul’da tam kapanmada kafeteryaya baskın kamerada

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 günlük tam kapanma sonrası yasağa rağmen açık olan bir kafeteryaya baskın düzenledi. Baskın kameralara yansırken, içerideki 15 kişiye toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası uygulandı.
Yasağı delenlere 52 bin 35 lira cezaBaskında polis ekipleri, içeride 15 kişinin oturduğunu, sosyal mesafe kurallarına uymadığını ve sokağa çıkma yasağını deldiğini gördü. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından içeridekilere “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 52 bin 35 lira idari para cezası uygulandı. Fatih S’nin sahibi olduğu işyeri ise Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi. Baskın ise kameralara yansıdı.