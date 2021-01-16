Kadıköy’de iki katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kadıköy Fikirtepe’de iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı. Yandaki evde yaşayan engelli bir kişi ise çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkartıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.Vatandaşların yardımıyla evinden çıkartılan engelli vatandaş Oktay Kaya, "Şu an kendimde değilim. Vatandaşlar beni evimden alıp dışarı çıkardılar. İtfaiye erleri evi kontrol etti. Evde kimsenin olmadığını söylediler" diye konuştu.