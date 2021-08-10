Kağıthane’de dar alan uygulaması, adeta kuş uçurtulmadı

Kâğıthane polisinin gerçekleştirdiği dar alan uygulamasında sokaklar tutulup yoldan geçen araçlar tek tek arandı. Uygulamada hırsızlık suçundan 29 kaydı olan ve inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen hırsız yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında 29 tane hırsızlık kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındıİlçedeki bir uygulama noktasında araç içerisinde inşaat malzemesi gören ekipler, durumdan şüphelenerek sahsa sorular yöneltti. Şahsın GBT sorgusunu yapan ekipler, şüphelinin 29 tane hırsızlıktan suç kaydı olduğunu belirledi. Yapılan incelemede şahsın inşaat malzemelerini çaldığı tespit edilerek, şahıs gözaltına alındı.