Kartal’da kaçak silah atölyesi ve diş muayenehanesine baskın

Kartal’da kaçak olarak silah atölyesi ve diş muayenehanesi olarak kullanılan bir adrese baskın düzenledi. Kaçak olarak silah imalathanesi ve diplomasız, diş muayenehanesi olarak kullanılan adrese yapılan baskında çok sayıda silah ve diş muayenesinde kullanılan ilaç ele geçirildi.
5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 9 adet şarjör, 43 adet farklı çaplarda fişek, 58 adet icra yayı, 7 adet icra mili, 3 adet namlu, 3 adet tabanca sürgüsü, Silah tamirinde kullanıldığı değerlendirilen 2 adet makine, namlu açmak için kullanıldığı değerlendirilen 1 adet dikey matkap ele geçirildi.Adreste yakalanan şahıslar “Yasadışı Silah Ticareti” ve “1219 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçlarından 26.03.2021 tarihinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen V.B.Y. ve M.Ö.T isimli şahıslar hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulandı.