Kartal’da otomobil bariyerlere saplandı

Kartal’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere girdi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, bariyer aracın ön kaputundan grip bagaj kapısından çıktı.

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Kartal’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil bariyerlere girdi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kazada, bariyer aracın ön kaputundan grip bagaj kapısından çıktı.

Kartal’da TEM otoyolu bağlantı yolunda meydana gelen kazada, ticari araç sürücüsü direksiyon kontrolü kaybederek bariyerlere girdi. Bariyerler aracın ön kaputundan girip bagaj kapısından çıktı. Kazada can kaybı olmazken, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye ulaştırdı. Kazadan dolayı bir süre aksayan trafik, polis ekiplerince kontrol altına alındı.

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