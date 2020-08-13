Kask takmayan, ehliyeti olmayan motosiklet sürücülerine ceza

Fatih’te polis ekipleri motosiklet sürücülerini denetledi. Helikopter destekli motosiklet uygulamasında kaskını takmayan ve ehliyeti olmayan sürücülere ceza kesildi.
İş yerine her sabah motosiklet ile gittiğini ifade eden Sercan Ortaç, “İyi bir şey yapıyorlar. Çünkü ehliyetsiz gezen kasksız gezen çok insan var. Bu da trafikte motorcuların o ehliyetsiz, kasksız olanları yüzünden motosiklet sürücüleri için kötü bir algı oluşturuyor. Biz kaskımızı takıyoruz. Hava sıcak olmasa montumu da giyeceğim. Bunu sürekli yapıyorlar zaten. İyi bir şey. Bende hiçbir şey eksik değil. Her şeyim tam” dedi.