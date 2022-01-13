banner4556

Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

banner4336

Sakarya’da kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasten öldürme suçundan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
banner4583

Sakarya’da kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Arifiye ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

banner4575

Alınan bilgiye göre, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen F.Ö. Arifiye İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından Arifiye İlçesi, Hacıköy Mahallesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Altay, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yollarını...
Altay, Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yollarını...
  1. SPOR

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349