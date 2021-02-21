Kısıtlamada ceza yedi, “şortum için ceza yazdınız” dedi

Beşiktaş polisi Covid-19 denetimleri kapsamında kısıtlamaya uymayan vatandaşlara göz açtırmadı. Kuralları ihlal eden vatandaşların bahaneleri ise pes dedirtti. Cezai işlem uygulanacak olan vatandaşlardan biri “şortum için ceza yazdınız” dedi.
Kuralları ihlal eden vatandaşların bahaneleri pes dedirttiDenetimleri sürdüren ekipler bir vatandaşı durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Herhangi bir muafiyeti bulunmayan vatandaşa kısıtlamaya rağmen sokağa çıktığının görülmesi üzerine ceza yazılacağı söylendi. Bunun üzerine vatandaş polise hiç beklenmedik bir tepki göstererek, “buradan bir sürü insan geçiyor siz beni şortum için çevirdiniz” dedi.