Kız arkadaşının ellerini bağlayıp dairede yangın çıkardı

Ataşehir’de bir şahıs, kız arkadaşının ellerini bantladıktan sonra daireyi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri ve bina yöneticisi genç kadını alevler arasından çıkardı.
A.Ş. isimli kadının ellerini kavga ettiği sevgilisi E.Y. bantladığı iddia edildi. 112 sağlık ekiplerine teslim edilen kadının durumu iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan şahsın binanın panosuna, ‘binada yangın çıkabilir’ diye yazarak gülücük işareti koyduğu ileri sürüldü.
Bir site sakini, "Taksicilik yapan bir kız oturuyormuş herhalde. Onun da sevgilisi ellerini bağlayıp kaçmış. Bina yöneticisine sordu. Biz onu kurtardık şu anda dedi. Herhangi bir can kaybı yok bildiğim kadarıyla" dedi.Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.