Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltı sayısı 65’e yükseldi

Kripto para borsası Thodex’e yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 65’e yükseldi.
Devam eden operasyonlarda 3 şüphelinin daha yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Bununla beraber sabah saatlerinden bu yana yakalanan şüpheli sayısı 65’e yükselirken, hala firari olarak aranan Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer‘in de aralarında olduğu 13 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Türkiye’nin talebi üzerine, kripto para borsası Thodex’in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarmış, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da olduğu sanılan şüpheli halkındaki uluslararası girişimlerin sürdüğü kaydedilmişti.