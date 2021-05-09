Küçükçekmece’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese baskın yapan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına alırken, yapılan aramada ise 2 kilo 890 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.Küçükçekmece’de Cennet Mahallesi’nde bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen İstanbul polisi, operasyon için düğmeye bastı. Baskında F.B. isimli şüpheli şahıs ve ondan uyuşturucu almaya geldiği tespit edilen M.Ö. yakalandı. Adreste yapılan aramada ise 2 kilo 890 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. M.Ö. isimli şahıs serbest bırakılırken, F.B. isimli şahıs ise “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi.