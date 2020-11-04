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M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldı. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldı. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldı. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Yenikapı istasyonu enerji kesintisi nedeniyle yolcu alımına geçici olarak kapatıldı. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
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