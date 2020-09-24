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Maske takmayan kadın hastanede adeta terör estirdi

PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE GELEN BİR KADIN, KENDİSİNİ MASKE TAKMASI YÖNÜNDE UYARAN POLİS MEMURLARINA VE HASTANE GÖREVLİLERİNE SALDIRDI. HASTANEDE POLİS ODASINA GİREN KADIN, POLİSLERE AİT COP İLE ODANIN CAMLARINI KIRDI. SALDIRGAN KADIN POLİSLERİ DE YARALADI. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Maske takmayan kadın hastanede adeta terör estirdi

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir kadın, kendisini maske takması yönünde uyaran polis memurlarına ve hastane görevlilerine saldırdı. Hastanede polis odasına giren kadın, polislere ait cop ile odanın camlarını kırdı. Saldırgan kadın polisleri de yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen bir kadın, maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirdi. Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına giren kadın, güvenlik görevlisinin belinden aldığı cop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaraladı.

Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekti. Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere maske konusundan dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis odasının camını kırmadığını ileri sürdü.

Kadının saldırı anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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