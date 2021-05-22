Silivri’de, 17 Mayıs’ta meydana gelen cinayete ilişkin soruşturmada yeni bir gelişime yaşandı. Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden ve doğum gününde toprağa verilen Mertcan Kaya cinayetinde, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 3’ünün sorgusunun devam ettiği öğrenildi.Öte yandan olaya karışan 1 kişi daha önce tutuklanmıştı.
Mertcan Kaya cinayetinde 4 kişi tutuklandı
Silivri’de geçtiğimiz günlerde bıçaklanarak hayatını kaybeden Mertcan Kaya soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklandı. 3 şüphelinin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi.