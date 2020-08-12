Kartal, Ataşehir, Beykoz ve Pendik’te art arda yaşanan 4 oto hırsızlığı olayını soruşturan polis, olayları aynı hırsızlık şebekesinin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda zanlıların çaldıkları otomobilleri Pendik’te bir depoya götürerek parçaladıkları ve parçalar halinde sattıklarını belirledi. Operasyon içi harekete geçen ekipler Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde depoya baskın düzenledi. Baskında depoda bulunan 6 şüpheli gözaltına alınırken, içerideki arabalara da el kondu.
Oto hırsızlık şebekesine operasyon
İSTANBUL ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, ANADOLU YAKASINDA ÇALDIKLARI OTOMOBİLLERİ PARÇALAYARAK SATAN OTO HIRSIZLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON DÜZENLEDİ. POLİS KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIYAN OPERASYONDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
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