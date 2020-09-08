Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz uzlaşamadı

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13,5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven’in, Bulutsuz’dan şikayetçi olduğu ve uzlaştırma büroya gönderilen dosyada taraflar uzlaşmayı kabul etmedi.
Oyuncu Güven’in, Bulutsuz’un kendisine saldırdığı iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine başlatılan soruşturmada ise savcılık, Bulutsuz’un eyleminin ‘basit yaralama’ kapsamında kalması nedeniyle uzlaştırma büroya gönderilmesine karar vermişti.
Güven’in müşteki olduğu dosyada Bulutsuz ile Güven’in uzlaşamadığı öğrenildi. Tarafların uzlaşma sağlayamadığı soruşturmaya ilişkin cumhuriyet savcısının Deniz Bulutsuz hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor.