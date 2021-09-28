(Özel) Ayakkabı çalan hırsızın rahat tavırları hayrete düşürdü

Zeytinburnu’nda önceki gün öğle namazı kılmaya gelen bir vatandaşın ayakkabısı çalındı. Camiye gelerek ayakkabı çalan hırsızın rahat tavırları hayrete düşürürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız bütün ayakkabıların önünden geçti. Önceden gözüne kestirdiği ayakkabıyı namaz anında çalarak camiden çıktı. Namazdan sonra ayakkabısının çalındığı fark eden vatandaş caminin güvenlik kamerasına baktı. Ayakkabısının çalındığı anı saniye saniye izledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın rahat tavırları hayrete düşürdü.