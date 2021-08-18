(Özel) Ceza kesilen taksi sürücüsünden ilginç tepki: “Allah bin kere razı olsun”

Taksim Meydanı’nda ticari taksilere yönelik trafik uygulaması gerçekleştirildi. Kemer takmadığı için ceza yiyen bir sürücü tepkisini “Allah bin kere razı olsun” diyerek tepki gösterdi.
Ceza yedi, “Allah razı olsun” dedi
Uygulamada iki taksi sürücüsüne ise kemer takmadıkları için 144 TL idari para cezası uygulandı. Kemer takmayan şoförlerden biri polisin yanına giderek sitemde bulundu. Sürücü tepkisini, “Allah razı olsun. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Bir şey demiyorum, Allah bildiği gibi yapsın. Helal olsun. Cezayı şimdi ödeyebiliyor muyum?” diyerek gösterdi.Trafik ekiplerinin meydandaki uygulaması gün boyu devam etti.