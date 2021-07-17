(Özel) Çöp atmaya çıkan genç kızın feci ölümü

Esenyurt’ta akşam saatlerinde evinden çöp atmak için çıkan 18 yaşındaki genç kız, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, gece saatlerinde karakola giderek teslim olduğu öğrenildi.
“Başka evlatlarımız ölmesin”Kaza sırasında olay yerinde bulunan esnaf Burhan Vecat ise caddede hiç kasis olmadığından dert yanarak, "Dükkanımda oturuyordum ani bir fren sesi ile bir kaza olduğunu anladık. Gelen araba gencecik bir kıza çarptı. Duyduğum fren sesinden ötürü aracın hızlı olduğunu düşünüyorum. Kazanın gerçekleştiği caddede görüyorsunuz ki ne bir tümsek ne de başka bir engel var. Burada bir engel olsaydı belki araba o kadar hızlı gelmeyecekti ve kızımız şuanda hayatta olacaktı. Bu caddede bir park bulunuyor, sürekli çocuklar parktan yola çıkıyor. Başka evlatlarımızda ölmesin istiyoruz. Bizim elimizden bir şey gelmiyor sadece olanları izliyoruz" diye konuştu.