(Özel) Hırsıza esnaf dayağı

Beyazıt’ta bir mağazadan 2 koli ayakkabı çalan hırsız esnafa yakalanınca tekme tokat dayak yedi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, hırsızı koruma çalışan şahsın ittiği esnaf ise yere düştü.
Hırsıza esnaftan dayakBir süre darp edilen hırsız ardından bir şahıs tarafından esnafın elinden kurtarıldı. Şahıs hırsızı kolunun altına aldığı esnada esnaf, hırsızı darp etmek istedi. O esnada hırsızı koruyan şahsın ittiği esnada dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Olayın ardından şahıs sokaktan uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.