(Özel) İstanbul’da çocuk hırsızın lokantayı korkuyla soyduğu anlar kamerada

Beyoğlu’nda işlek bir cadde üzerindeki bir lokantaya sabaha karşı camını kırarak giren çocuk hırsız, bıçakla ve makasla açtığı kasadan yaklaşık 2 bin 700 lira para çaldı. İlginç mimikler sergileyen çocuğun korkarak yaptığı soygun güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işlek bir cadde üzerinde lokanta işleten sahibi Mehmet K, olay günü saat 00.00 sıralarında lokantayı kapatarak evine gitti. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için geri gelen K, lokantanın yan tarafındaki camının kırıldığını fark etti. İçeriye girip kontrolleri yapan K, yazar kasanın kırık olduğunu ve içerisindeki yaklaşık 2 bin 700 liranın olmadığını gördü. Bunun üzerine iş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen K, lokantaya kendisinden 5 dakika önce çocuk yaşlardaki bir şahsın girdiğini ve bıçakla açtığı yazar kasadan paraları çaldığını tespit etti.

Korka korka hırsızlık yaptı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuk hırsız kırdığı camdan içeriye girerek kasanın olduğu bölüme geliyor. Çekmeceleri karıştırmaya başlayan çocuk bir şey bulamayınca bıçakla yazar kasayı açmaya çalışıyor. Kasayı açamayan çocuk bulduğu anahtarla bir başka çekmeceyi ardından da kasayı açmaya çalışıyor. Dakikalarca çaba gösteren çocuk bulduğu bir makasla kasayı açmayı başarıyor. İçerisindeki paraları alarak cebine koyan çocuk ardından iş yerinden çıkıyor.

Emniyet çocuk hırsızın peşinde

Lokantasının soyulduğunu anlayan Mehmet K. emniyete giderek şikayette bulundu. Esnaf K’ 2 bin 400 lira değerinde olan kasanın da zarar gördüğü olayla ilgili güvenlik kamera kayıtlarını da emniyete teslim etti. Görüntüleri incelemeye alan polis, eşkali belirlenen çocuk hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.