(Özel) İstanbul’da hastanede kaşla göz arasında hırsızlık kamerada

Kağıthane’de özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanının cep telefonu, telefon konuşuyor gibi yapan hırsız tarafından kaşla göz arasında çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, kadının olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Kaşla göz arasında telefonu çaldıBir süre etrafı kolaçan eden şahıs, yan şekilde yaklaştığı bankonun üzerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak cebine koydu. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından cep telefonunun çalındığı kamera kayıtlarından tespit eden kadının emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.