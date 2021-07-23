(ÖZEL) Kağıthane’de alkollü sürücü park halindeki 5 otomobile çarptı, o anlar kamerada

Kağıthane’de gece saatlerinde hızlı şekilde araç kullanan otomobil sürücüsü cadde üzerinde bulunan 5 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Alkollü sürücü ve araçta bulunan bir yolcu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
5 otomobilin zarar gördüğü kaza cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde alkollü sürücünün yönetimindeki otomobilin hızlı şekilde seyir halindeyken park halindeki minibüse vurduktan sonra ters istikamete döndüğü görülüyor.Polis ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan Canan B.’ye olay yerinde müdahale etti. Otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.