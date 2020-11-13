(Özel) Kağıthane’de esnafın bezdiren “iş yeri faresi” kamerada

Kağıthane’de gece saatlerinde iş yerlerine pencerelerinden girerek sigara ve dizüstü bilgisayar çalan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın pencereden iş yerine girdiği ve hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Kağıthane polisi hırsızlığa göz açtırmıyor
Hırsızı yakalamaya yönelik çalışma yapan Kağıthane polisi, toplamda 9 bin lira değerinde sigara ve dizüstü hırsızlığı yapan Ahmet K.’yı Harmantepe Mahallesi’nde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın yapılan üst aramasında 3 parça satışa hazır eroin ve toz kubar buldu. Öte yandan hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.Hastanede sağlık raporu alınan Ahmet K., ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.