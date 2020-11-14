(Özel)Kapıyı açmayan eski sevgilisinin evini kundakladı

Eski sevgilisinin evinin önüne satır ve bir şişe yanıcı madde ile gelen şahıs, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Kapıyı çalmasına rağmen karşılık alamayan adam, getirdiği benzin ve gazete parçalarını tutuşturarak 3 katlı evi kundakladı. İtfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürürken gözaltına alınan şüphelinin “O evi yakmadım ama yakacağım” demesi ise pes dedirtti.
"O evi yakacağım"Gözaltına alınan şüpheli, polis aracına binerken ise tehditlerini sürdürdü. Polis ekiplerine de hakaret eden D.G, “En son hesabı ben soracağım. O evi yakacağım” diye tehditler savurdu. Üst araması sırasında şahsın üzerinden, satır, bir şişe yanıcı madde ve bir miktar gazete kağıdı çıktı. Yapılan işlemlerin ardından D.G Balat Karakoluna götürüldü. Yaşananlar sonrası büyük panik yaşayan mahalleli ise, “Sürekli bu durum yaşanıyor. Madde bağımlısı genç gelip olay çıkartıyor. Bugünde evi yakmak istedi” dedi.