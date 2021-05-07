(Özel) Kartal’da motosiklet üzerinde aşırı hız dehşeti: 2 ağır yaralı

Kartal’da aşırı hız yapan motosikleti sürücüsü ve yanındaki arkadaşı cadde üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araca çarparak yola savruldu. Meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında yolculuk eden arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
“Aşırı hızlıydılar, kask kullanmıyorlardı”
Yaşanan kaza esnasında olay yerinde olduğunu belirten Mehmet Toksoy, “Benim evimin bulunduğu bu sokaktan 3-4 defa hızla tur atarak geçtiler. En son geçtiklerinde yine hızlıydılar. Zaten caddeye o hızla girmeleriyle araca çarpmaları bir oldu. Tek motosiklet üzerinde 2 kişiydiler ve kask kullanmıyorlardı. Durumları ağırdı. Hastaneye kaldırdılar” dedi.O esnada sokağa çıkan Mustafa Can Tekin ise kaza anına ilişkin olarak, “Dışarı çıkmıştım. Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi aşırı hız yapıyor ve kask kullanmıyorlardı. Yoldan geçen araca çarptılar. Durumları ağırdı. Yerde yatan yaralıları gören komşular, çevredekiler yardım etmeye çalıştı” diye konuştu.